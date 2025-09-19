Страна почти достигла предела своих возможностей по размещению мигрантов, сообщила временно исполняющая обязанности министра по делам миграции Мона Кейзер

ГААГА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Нидерландов полагают, что украинские беженцы мужского пола, прибывшие в королевство и имеющие работу, должны сами заботиться о поиске жилья. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра по делам миграции Мону Кейзер.

По ее информации, Нидерланды почти достигли предела своих возможностей по размещению мигрантов, а муниципалитеты и гуманитарные организации фиксируют нехватку мест в центрах приема беженцев. "Это более чем разумный подход - если у человека есть работа и собственный доход, он может сам найти и оплатить жилье, например через родственников или работодателя. Голландцы ведь тоже сами обеспечивают себе крышу над головой", - приводит вещательная корпорация слова Кейзер. При этом она подчеркнула, что семьи с детьми будут продолжать получать помощь государства в поиске и оплате жилья.

Власти Нидерландов также намерены стимулировать всех беженцев, прибывших в королевство через другие страны ЕС, возвращаться в государство первого въезда.

По данным правительства, для украинцев в центрах приема беженцев в Нидерландах выделено около 97 тыс. мест, из которых нет ни одного свободного. При этом ежемесячно в страну продолжают прибывать сотни новых мигрантов. Только в августе, по информации гуманитарных организаций, за помощью в Нидерландах обратилось рекордное число украинцев - 435 человек.