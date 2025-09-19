В Амурской области по техническим причинам задерживаются пять поездов

Максимальное время задержки составляет более трех часов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Задержка пяти пассажирских поездов произошла на участке железной дороги в Амурской области по техническим причинам. Максимальное время задержки составляет более трех часов, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

"19 сентября 2025 года на участке Сковородино - Шимановская Забайкальской железной дороги по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №2 сообщением Москва - Владивосток, №81 сообщением Тында - Благовещенск, №10 сообщением Москва - Владивосток, №9 сообщением Владивосток - Москва, №392 сообщением Чита - Благовещенск. Максимальное время задержки - 3 часа 53 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поезда продолжают движение по маршруту, принимаются все меры для ввода поездов в график.