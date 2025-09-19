Глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что Max имеет важное отличие от других мессенджеров в виде целенаправленной и эффективной борьбы с мошенниками

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. sim-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"Встроенные системы и службы безопасности национального мессенджера уже заблокировали более 70 тыс. сим-карт, с которых звонили преступники нашим гражданам. Мессенджер сейчас очень активно развивается, предоставляя пользователям все новые удобные сервисы для безопасного получения государственных услуг, образования, новостей и общения", - сказал он.

Липов отметил, что Max укрепляет цифровой суверенитет России и имеет важное отличие от других мессенджеров в виде целенаправленной и эффективной борьбы с мошенниками.