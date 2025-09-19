Значения температур воздуха и воды колеблются в диапазоне 22-25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Период "бархатного сезона", когда температуры воды и воздуха являются примерно одинаковыми, сейчас на южных курортах России "в самом разгаре". Значения двух стихий прогнозируются в диапазоне 22-25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России температурный фон близок к норме. Если еще в выходные дни в Краснодарском крае и Крыму температура была около 30 градусов и даже выше, то сейчас происходит понижение температуры за счет перемещения прохладных воздушных масс с севера. И это приводит к тому, что температура воздуха понижается до 22-25 градусов, а температура воды такая же. Поэтому там "бархатный сезон в полном разгаре", - сказал он.

Ранее Вильфанд сообщал ТАСС о том, что в этом году "бархатный сезон" на юге европейской России продлится дольше обычного. Он прогнозируется практически до середины октября.