Сбор составляет три процента

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор ожидает получать не менее 12-15 млрд руб. каждый год со сбора за распространение интернет-рекламы, за второй квартал 2025 года благодаря нему бюджет пополнился почти на 4 млрд руб. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за II квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 млрд рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра", - сказал он.

В 2024 году доходы Роскомнадзора составили 43,2 млрд, в этом году федеральная служба ожидает 46 млрд руб., отметил Липов. "Суммарно по всем показателям мы профицитное для государства ведомство", - добавил он.