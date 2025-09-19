По прогнозам ООО "Водоканалремстрой", в течение ближайших трех дней ожидается уменьшение мутности воды

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты проведут сброс воды из водосистемы Александровска-Сахалинского в Сахалинской области для очистки сетей после схода селей, оставивших город без воды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр муниципального округа Владлен Антонюк.

"Сегодня, 19 сентября, запланировано подключение резервного водовода, что позволит частично восстановить водоснабжение. По прогнозам ООО "Водоканалремстрой", в течение ближайших трех дней ожидается уменьшение мутности воды. Кроме того, в ближайшее время запланирован сброс воды из водосистемы города для очистки сетей", - проинформировал он.

Мэр уточнил, что о проведении процедуры сброса горожан оповестят заранее. Дополнительно прорабатывают вопрос о замене входящих общедомовых фильтров, а также промывке систем водоснабжения многоквартирных домов. С понедельника, когда из Южно-Сахалинска прибудет спецтехника, подрядчики начнут очистку водоприемного устройства водохранилища, а также расчистку русла реки Козулина в месте схода селей.

"Отдельно сообщаем, что в результате мощного схода селей полностью выведены из строя фильтрационные установки очистных сооружений. Замена фильтров займет ориентировочно полтора месяца. Ориентировочный срок замены фильтров обусловлен временем поставки комплектующих. Предприятия, изготавливающие указанные элементы, находятся на материковой части страны", - отметил Антонюк.

По данным мэра, до приведения качества воды в соответствие населению будут подвозить воду. Планируется, что ликвидация последствий ЧС будет завершена в ноябре этого года. Кроме того, с правительством региона разработано плановое мероприятие по капитальному ремонту водохранилища. Работы собираются начать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что во время циклона сошло три селевых потока, один из них сошел непосредственно в реку, два других - в ложе водохранилища, что привело к критическому загрязнению воды. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб очистным сооружениям Александровска-Сахалинского, полностью выведены из строя фильтрационные механизмы. В городе проживают около 9 тыс. человек, осуществляется подвоз воды.