ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Опасность цунами на восточном побережье Камчатского края, объявленная после утреннего землетрясения, отменена. Об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"В 13:30 (04:30 мск - прим. ТАСС) отмена угрозы цунами", - написал он на странице в сети "ВКонтакте".

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.