НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Ни Республиканская, ни Демократическая партия США не способны в одиночку вывести американцев из бездны, в которой они оказались в связи со всплеском политического насилия. Такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США Ро Ханна (демократ, от штата Калифорния) в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Уровень политического насилия действительно вырос. За первую половину этого года в США зафиксировали почти в два раза больше случаев проявления политического насилия, чем за тот же период в прошлом году. Американцы жаждут выбраться из этой бездны. Это геркулесова задача, решение которой превосходит возможности одного лидера или партии. Требуется, чтобы члены обеих партий объединили усилия для достижения общенациональной цели", - считает он.

"Вместо того, чтобы задуматься о том, на каком низком уровне находится политический диалог в нашей стране - когда брань принимают за смелость - представители обеих партий спорят в социальных сетях о том, кто же больше виноват в политическом насилии, левые или правые", - отметил законодатель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что насилие по политическим мотивам в США за последние пять лет достигло рекордно высоких показателей за всю историю наблюдений, начиная с 1960-х годов. По данным агентства, с начала 2021 года было совершено по меньшей мере пять покушений на американских политиков, в том числе два на президента США Дональда Трампа. Последним инцидентом стало убийство политического активиста Чарли Кирка 10 сентября 2025 года.