В Якутии международный симпозиум привлечет почти 30 ученых из России и Китая

Симпозиум пройдет в Томпонском районе

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Симпозиум по теме перспектив проведения научных исследований в среднем течении реки Алдан проведут в Томпонском районе Якутии, где появится первая международная орнитологическая обсерватория под открытым небом "Полет стерха". Об этом сообщила ТАСС замдиректора дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков в Якутии Саргылана Михайлова.

Проект "Полет стерха" направлен на сохранение и изучение популяции краснокнижных стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. Он предусматривает создание международной орнитологической обсерватории под открытым небом в селе Охотский-Перевоз.

"Симпозиум позволит обсудить перспективы научных исследований в среднем течении реки Алдан в Якутии, где расположена уникальная территория. Эта территория представляет интерес для всех направлений научных исследований - не только изучения стерхов, но и других птиц, рыб, млекопитающих, а также по направлениям климатологии, генетики, геоботаники и геологии. Всего планируется участие 27 научных исследователей из России и Китайской Народной Республики", - рассказала Михайлова.

Предполагаются очный и дистанционный форматы участия.

Орнитологическая обсерватория начнет работу в сентябре. "Сейчас прорабатываются перспективы того, какие исследования будут реализованы в обсерватории. Будет составлен определенный план", - добавила Михайлова.

О проекте

Обсерватория призвана стать ключевым научным центром для изучения миграционных путей редких видов птиц, в первую очередь восточной популяции стерха, а также площадкой для развития экологического туризма и просветительской деятельности. К проекту привлечена компания Nordgold, при поддержке которой возводятся объекты.

Стерх - третий по редкости вид среди журавлей в мире. Численность восточной популяции стерха в последние десятилетия выросла примерно до 6,9 тыс. особей, но все еще остается критически низкой для долгосрочного выживания этого вида. Эта птица занимает знаковое место в культурном наследии коренных малочисленных народов Севера, населяющих его гнездовой ареал. В Якутии стерх считается священной птицей, также птицей счастья.