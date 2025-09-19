Мониторинг региональных наград за участие в СВО запустили в России

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, участник проекта Александр Малькевич сообщил о ведении переписи региональных наград за участие в СВО

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Журналисты Донбасса и Новороссии запустили мониторинг региональных наград за участие в специальной военной операции. Пока в половине из российских регионов таких наград не создано, сообщил ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участник проекта Александр Малькевич.

"Мы ведем перепись региональных наград за участие в СВО. Выяснили, что в половине регионов их нет. Мы надеемся, что наш проект побудит региональных руководителей к этому делу подключиться", - сообщил он.

По словам Малькевича, после завершение мониторинга авторы проекта намерены обратиться с письмами в адрес полномочных представителей президента в федеральных округах и руководителей регионов с просьбой ввести такие награды. "Эти награды в большей степени не для бойцов, а для тех, кто помогает в тылу. Это очень важно, чтобы это была настоящая государственная региональная награда, которая вручается по постановлению местного правительства, указу губернатора", - подчеркнул Малькевич. При этом он рассказал, что есть регионы, где сотни волонтеров и общественных активистов, поддерживающих СВО, отмечены существующими региональными наградами. "Да, это тоже выход, но было бы хорошо этих людей награждать за труд во имя нашей победы", - отметил член СПЧ.

Он также сообщил о планах создания сборника, рассказывающего о памятных знаках и наградах воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции. По его словам, это очень интересная, но малоизученная тема.