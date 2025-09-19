Рыболовецкий колхоз "Восток-1" предложил мировое соглашение в суде по иску от ГП

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Представитель рыболовецкого колхоза "Восток-1" в Арбитражном суде Приморья подал ходатайство о заключении мирового соглашения по иску Генеральной прокуратуры на 37 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание суда отложено на 16 октября. Сегодня в заседании ответчики подали ходатайство об отложении рассмотрения в связи с подготовкой мирового соглашения. Суд перешел из предварительного судебного заседания непосредственно в судебное", - сообщили в пресс-службе.

По словам ответчика, в прокуратуру уже направлен второй проект мирового соглашения.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыболовецкому колхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенные с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также компании "Глобал сифуд корпорейшн", "Норд пасифик корпорейшн", "Ориентал пасифик ко. лтд" и восемь физических лиц. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска.