МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мошенники начали звонить из роуминга с российских sim-карт, Роскомнадзор рассматривает возможность введения на них частичных ограничений. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава ведомства Андрей Липов.

Как отметил Липов, работающая в режиме реального времени система "Антифрод" проверяет от 400 до 600 млн звонков в день и блокирует от 1 до 2 млн вызовов, в которых выявляются признаки подмены номера. Вызов блокируется, если звонок был инициирован не оператором связи номера звонящего. К "Антифроду" подключены 1 108 операторов.

Он уточнил, что для решения проблемы, при которой мошенники звонят из роуминга, используя российские sim-карты, есть решение. "Но и здесь у нас есть решение: мы сейчас проверяем работу операторов и на основании данных нашей системы требуем от них зачищать свои базы данных от фейковых пользователей. Кроме того, мы начали работу с операторами, чтобы они в онлайн-режиме сообщали нашим платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге", - сказал глава Роскомнадзора.

Липов отметил, что платформы Роскомнадзора могли бы вводить частичные ограничения на работу аккаунтов, зарегистрированных на находящиеся в роуминге сим-карты. Однако в таком случае, по его словам, необходимо создание системы, которая вводила бы исключения для выезжающих на отдых или по работе за границу добропорядочных россиян.

Он заметил, что мессенджеры вводили ограничения на звонки с зарегистрированных в других государствах. При этом у пользователей была возможность самостоятельно делать исключения для определенных ими списков номеров. "Аналогично должны поступать и наши операторы связи при звонках с иностранных номеров по обычным телефонным сетям. Разумеется, при безусловном соблюдении прав наших граждан на получение услуг связи", - добавил глава ведомства.

Глава федеральной службы указал на необходимость усовершенствования порядка работы с sim-картами и цифровыми платформами, поскольку до 60% лиц пользуются чужими sim-картами. Роскомнадзор обсуждает с отечественными платформами организацию онлайн-проверок их принадлежности посредством систем ведомства.

Роскомнадзор направил эти предложения в правительство для включения их во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, сообщил Липов.