Эксперт Алексеев оценил идею бесплатного питания для средней и старшей школы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Инициатива введения бесплатного горячего питания для учеников средней и старшей школы имеет мало шансов на реализацию из-за загруженности школьных пищеблоков. Об этом сообщил ТАСС руководитель Бюро расследований Народного фронта, участник оперативного штаба Минпросвещения РФ по организации горячего питания Валерий Алексеев.

В России бесплатное горячее питание в школах один раз в день предоставляется ученикам с первого по четвертый классы, а также детям из многодетных семей, сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Остальные питаются платно. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех российских школьников.

"Пока это выглядит весьма сомнительно, потому что текущая загрузка пищеблоков еле-еле позволяет справляться с 1-4-ми классами и старшей школой. К сожалению, у старших классов очень часто нет шансов поесть до 12, потому что все занято 1-4-ми классами. Поэтому если мы нагрузим эту систему дополнительно средней и старшей школами, то эти святые женщины, которые вчетвером обслуживают 400 человек, просто уволятся", - сказал он.

Алексеев также рассказал, что родителям нужно заниматься пищевым воспитанием детей, чтобы развивать вкус и привычки ребенка. По его словам, также важно научить его есть разнообразно.