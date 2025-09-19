Организовали группы охотников по отлову хищника, сообщила мэр города Валентина Филимонова

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Охотники ищут медведя в Хакасии, которого заметили на въезде в город Абаза. Об этом сообщила мэр Валентина Филимонова.

"Уважаемые жители города Абазы, наши гости! В черте города, окраина, район стелы "Наш город приветствует вас" обнаружено свободное движение медведя", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, сейчас в городе организованы группы охотников по отлову хищника. Жителей при обнаружении животного просят сообщать в экстренные службы, а родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра.

Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем проживают более 15 тыс. человек.