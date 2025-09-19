Иск подали дочери футболиста Дальма и Джаннина после его смерти в ноябре 2020 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Аргентинский суд предъявил двум сестрам Диего Марадоны и его адвокату Матиасу Морле обвинения в мошенничестве из-за использования брендов с именем звезды футбола. Об этом сообщила газета La Nacion.

Иск подали дочери Марадоны Дальма и Джаннина после смерти футболиста в ноябре 2020 года. Они требовали передать им как законным наследницами контроль над всеми связанными с именем их отца брендами, которыми управляла компания Sattvica, принадлежащая Морле.

Адвокату Марадоны предъявлены обвинения в мошенничестве. Сестры футболиста Рита и Клаудия были признаны "необходимыми соучастниками".

Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.