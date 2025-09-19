Он продлится до вечера 19 сентября

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе (так называемый режим "черного неба") ожидаются в Новосибирске до вечера 19 сентября. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

"До 18:00 (15:00 по мск) 19 сентября 2025 года на территории Новосибирска и Искитима сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха. Продолжаются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.