Уроженец Омска Вадим Круглов погиб при невыясненных обстоятельствах

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Убитого в США на фестивале Burning Man уроженца Омска Вадима Круглова кремировали в Америке. Его прах будет отправлен родственникам в Россию в ближайшие одну-две недели, сообщил ТАСС друг погибшего Владислав Ростов.

Участник фестиваля Burning Man в штате Невада, где десятки тысяч человек застряли на площадке мероприятия из-за дождей, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как сообщили американские СМИ, тело жертвы было найдено 30 августа. Позже близкие в социальных сетях опознали жертву как Круглова. Расследуется дело об убийстве.

"Кремировали. По транспортировке - работаем над этим, думаю, в течение следующих одной-двух недель, там определенные бумаги нужно подождать", - сказал Ростов в беседе с ТАСС.

Ранее отец Вадима Игорь Круглов записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой привлечь ФБР к расследованию убийства. Делом занимается полиция, однако, по словам отца, добиться результатов им пока не удалось. Семья и друзья погибшего объявили сбор средств.

Ежегодный фестиваль музыки и искусств Burning Man проходил рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, с 28 августа по 5 сентября. 1 сентября там начались сильные дожди, в результате чего ведущие из города шоссе были закрыты, аэропорт прекратил работу.