МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лучшие карьерные перспективы будут у тех медицинских работников, которые пройдут через систему наставничества. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), комментируя правительственный законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения.

"Я смею просто предположить, этого нет в законопроекте, но мне кажется, что лучшие карьерные перспективы будут именно у тех молодых докторов, которые прошли систему наставничества. И прошли ее не где-то там, в крупном мегаполисе, а как раз поработали "на земле" - в сельской местности, в районной больнице", - сказал глава думского комитета.

Он объяснил это тем, что специалисты, которые будут работать на селе и в районных учреждениях, получат больше опыта из-за потока пациентов. "В мегаполисах врачей достаточно, и мало что там дадут [врачу] молодому делать в плане хирургии, например. Пожалуйста, в районной больнице - оперируй, постоянно пациенты", - констатировал Леонов.

По словам депутата, если система наставничества заработает, положительный эффект от нововведений станет заметен "фактически на следующий год". "Мы получим прирост тех или иных специалистов в проблемные регионы, проблемные районы, сельскую местность. Потому что люди будут стремиться проходить наставничество, работать под руководством наставника и, соответственно, получать хорошее образование и навыки", - заключил парламентарий.

Законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения правительство РФ внесло в Госдуму в конце августа 2025 года. Документ предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Кроме того, авторы инициативы предлагают организовать обязательную трехлетнюю программу наставничества для выпускников медвузов, в течение которой им предстоит работать вместе с более опытными коллегами в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь.