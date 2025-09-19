Депутат Зариф Байгускаров отметил, что предприятия используют лазейку в действующем законе - вину в нарушении берет на себя физлицо, для которого сумма штрафа составляет всего от 3 до 15 тыс. рублей

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Законопроект об увеличении размера штрафа до 5 раз за нарушение лицензии или добычу полезных ископаемых (ПИ) без лицензии может быть внесен в Госдуму в октябре. За повторное нарушение будет предусмотрено уголовное преследование, сообщил ТАСС депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

"Я давно занимаюсь этим вопросом, законопроект почти готов, идет согласование с правительством, планируем внести его на рассмотрение в октябре. Будет ужесточено наказание за нарушение лицензии или добычу без нее до 5 раз, и основное - если физлицо или предприятие совершит повторное нарушение, то будет возбуждаться уголовное дело", - сказал Байгускаров.

Он рассказал, что сейчас предприятия используют лазейку в действующем законе - вину в нарушении берет на себя физлицо, так как для него сумма штрафа составляет всего от 3 до 15 тыс. рублей. Далее предприятие оплачивает штраф и продолжает добычу с нарушениями или вовсе без лицензии.

"Для примера плитняк (натуральный камень в виде плоских пластин - прим. ТАСС), один человек добывает в день 3-4 кубометра, а один кубометр стоит 20 тыс. рублей. Соответственно это перекрывает все издержки с законом", - добавил депутат.