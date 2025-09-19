Для полноценного изучения профессии и выхода на рынок труда в целом достаточно среднего профессионального или высшего образования, считают 63% россиян

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Большая часть россиян считает, что для успешного выхода на рынок труда в целом достаточно среднего профессионального или высшего образования. При этом более трети полагает, что этого недостаточно для полноценного изучения профессии, свидетельствуют результаты исследования образовательного холдинга Skillbox и федеральной сети книжных магазинов "Читай-город", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось методом опроса. Выборка составила 1 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают преимущественно в городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и других.

"Более половины россиян (63%) считают, что для полноценного изучения профессии и выхода на рынок труда в целом достаточно среднего профессионального или высшего образования. Однако большинство из них (51%) согласились с этим утверждением лишь с оговоркой, что многое зависит от профессии. Более трети респондентов (37%) наоборот считают, что в современных реалиях только обучения в вузе или колледже недостаточно", - говорится в итогах опроса.

Аналитики отметили, что лишь 14% респондентов уверены, что высшее образование помогает устроиться на работу. Четверть респондентов (25%) отметили, что оно дает хорошую базу - фундаментальные знания, 20% - социализацию, 14% - престиж. Еще 18% относят обучение в вузе, скорее, к формальности, которая необходима для галочки. Так считает почти половина (45%) респондентов в возрасте от 18 до 44 лет, и лишь 10% респондентов в возрасте от 45 до 59 лет.

В результатах исследования сказано, что большая часть россиян сегодня позитивно относится к идее смены профессии даже во взрослом возрасте. 49% допускают такую возможность, если есть мотивация и ресурсы, 48% считают, что рынок быстро меняется и это необходимо для адаптации. Лишь 3% уверены, что лучше совершенствоваться исключительно в одной области.