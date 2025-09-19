В настоящее время движение поездов восстановили в обоих направлениях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Автотракторная техника оборвала кабель на станции Магдагачи в Амурской области, что стало причиной задержки пяти пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"18 сентября 2025 года около 18:00 местного времени (12:00 мск) на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги в результате работы автотракторной техники подрядной организации произошел обрыв кабеля подсистемы автоматики и телемеханики. В настоящее время движение поездов восстановлено по обоим направлениям. В результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов длительностью от 1 часа до 4 часов 32 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту произошедшего проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.