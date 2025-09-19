Вместе с федеральным центром идет восстановление крупных заводов, отметил премьер-министр ДНР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика за последние три года проделала большую работу по восстановлению инфраструктуры и интеграции в российское правовое поле, сейчас стратегически важной задачей является восстановление промышленности региона. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

"Я считаю, что идем правильным путем. Сейчас стратегически важно восстановить промышленность Донбасса, это в первую очередь. Основные [силы] сейчас идут на это. Потому что сейчас нужно наполнение бюджета, наполнение своего бюджета, чтобы мы могли и федеральные, и региональные программы свои делать. <...> Потихонечку вместе с федеральным центром восстанавливаем все крупные заводы", - сказал Чертков.

По его мнению, за три года регион при помощи федерального центра проделал большую работу и "постепенно становится тем Донбассом, которым он был до 2013 года" - до госпереворота на Украине и боевых действий, которые начал Киев для установления контроля над территориями Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас активно идет восстановление инфраструктуры региона, проделана большая работа по интеграции республики в правовое пространство России.

"Сделано много. Это и восстановление Мариуполя в большей степени, восстановление Мариуполя продолжится. Это и перестройка всей социальной сферы, и образовательной сферы, высших учебных заведений, которые перешли на федеральный уровень. Это и школы: <...> преподавательский состав полностью прошел обучение, дети сейчас образование получают именно в той системе, [которая подразумевает] что мы ОГЭ и ЕГЭ сдаем. Все восстанавливается: инфраструктура, восстанавливаются культурные объекты, музеи, кинотеатры", - отметил Чертков.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.