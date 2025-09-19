Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин напомнил, что некоторое время назад в РФ обсуждалась возможность создания небольших комфортных IT-городов

ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия со своим благоприятным климатом сможет привлечь IT-специалистов в качестве места постоянного проживания в случае создания для них комфортных условий. Об этом заявил в студии ТАСС в рамках I международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Я думаю, что в Южной Осетии можно создать комфортные условия для жизни вот этих продвинутых ребят, климат для них важен. Конечно, и тусовка айтишникам важна, но тусуются они чаще всего онлайн. А вот комфортные условия жизни, где возможность активного долголетия почти гарантирована, это важно и это может подтянуть тех же IT-специалистов из той же России", - сказал Шохин.

Он напомнил, что некоторое время назад в России обсуждалась возможность создания небольших комфортных IT-городов. "Надо думать о таких проектах тоже - IT-городок и привлекать IT-специалистов, в том числе из России и других стран", - отметил глава РСПП.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ. РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.