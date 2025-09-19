Их будут устанавливать до июня 2026 года в рамках эксперимента

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Светофоры "Сириус" с контурной подсветкой протестируют на 32 столичных перекрестках и 14 регулируемых пешеходных переходах.. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Светофоры модели "Сириус" с контурной подсветкой протестируют еще на 32 перекрестках и 14 регулируемых пешеходных переходах. Их будут устанавливать в рамках эксперимента до июня 2026 года. Особенность этих устройств - светодиодная рама, которая дублирует цвет горящего сигнала", - говорится в сообщении.

Контурная подсветка позволяет водителям видеть сигналы светофора в любое время суток и при разных погодных условиях. Светофоры этой модели, как ожидается, позволят снизить количество аварий на дорогах.

