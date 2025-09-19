Новые объекты построят на возвышенности, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Модульные фельдшерско-акушерские пункты установят взамен разрушенных паводком в трех поселениях Усть-Ишимского района Омской области, где в прошлом году был введен режим ЧС федерального значения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"По итогам поездки председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина в Омскую область принято еще одно важное решение. Наш регион получил дополнительное финансирование на возведение в Усть-Ишимском районе новых ФАПов взамен тех, которые были разрушены паводком. Новые объекты построим на возвышенности, чтобы исключить возможность их подтопления в дальнейшем", - написал Хоценко.

В приложенном к посту распоряжении Правительства РФ уточняется, что за счет федерального бюджета по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" до конца года будут смонтированы три быстровозводимых модульных конструкции и приобретено 225 единиц оборудования.

В Омской области из-за паводка в мае 2024 года был введен режим ЧС федерального значения. Особенно сильно пострадал от затопления Усть-Ишимский район. В пик паводка в муниципалитете было затоплено около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места были эвакуированы более 2 тыс. жителей. По словам Хоценко, общий ущерб от паводка составил порядка 3 млрд рублей.