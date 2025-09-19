Женщина не соглашалась на госпитализацию дочери, так как ей не с кем оставить младшего ребенка

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Омский суд разрешил медучреждению госпитализировать 14-летнюю девочку с сахарным диабетом без согласия матери, сообщила объединенная пресс-служба омских судов. Женщина не соглашалась на госпитализацию дочери, так как ей не с кем оставить младшего ребенка.

"В судебном заседании ответчик отказ мотивировала тем, что считает анализы крови своей старшей дочери и диагноз районной больницы недостоверными, ей будет не с кем оставить младшего ребенка. <…> Районный суд нашел требования [истца] подлежащими удовлетворению. БУЗОО "Большеуковская ЦРБ" (центральная районная больница - прим. ТАСС) разрешено проведение неотложной госпитализации несовершеннолетней в областную детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 14-летней девочке установлен диагноз сахарный диабет. Для предупреждения развития болезни ей необходима неотложная госпитализация. В отсутствие медицинской помощи ей грозит летальный исход.