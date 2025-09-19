Землетрясение не повлияло на работу аэропорта Петропавловска-Камчатского

Задержек рейсов из-за сейсмособытия нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Петропавловска-Камчатского продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний после утреннего землетрясения, задержек рейсов из-за сейсмособытия нет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Елизово.

"Аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово после очередного землетрясения на Камчатке продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Задержек рейсов, связанных с сейсмическим событием, нет и не было. В настоящее время задерживаются несколько рейсов местных авиалиний по метеоусловиям аэропортов назначения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что системы и службы воздушной гавани работают штатно, повреждений из-за подземных толчков в аэропорту нет.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.