Дожди на северо-западе Ленинградской области еще пройдут в течение дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Около половины месячной нормы осадков выпало в Выборге Ленинградской области за минувшую ночь, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"В Выборге, по данным на 6 часов утра, в осадкомеры метеорологов попало 33 мм осадков, что составляет около половины (49%) от месячной нормы сентября. Таким образом, в городе уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших дождей. Прежнее достижение этого дня принадлежало 2007 году и составляло 30 мм", - говорится в сообщении.

Синоптик отметил, что короткие и небольшие дожди на северо-западе Ленинградской области еще пройдут в течение дня, поэтому точное значений нового рекорда станет известно после 21:00 мск.

В Санкт-Петербурге также в прогнозе на 19 сентября кратковременные дожди и прохладная погода с температурой до 14-16 градусов.