Мужчине провели сердечно-легочную реанимацию

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Медработники из Красноярска спасли на борту самолета жизнь ветерану специальной военной операции. Мужчине провели сердечно-легочную реанимацию, сообщает Минздрав Красноярского края.

"На борту самолета во время рейса Красноярск - Москва одному из пассажиров стало плохо: ветеран СВО почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи, на которую тут же откликнулась начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Красноярского края Ольга Рахманкулова, которая летела этим же самолетом в командировку. К ней присоединилась врач-невролог, также оказавшаяся на борту", - говорится в сообщении.

Врачи около получаса пытались стабилизировать состояние мужчины. "Ему дали необходимые препараты и, так как у пострадавшего произошла остановка дыхания, провели сердечно-легочную реанимацию прямо на борту самолета. Благодаря своевременной помощи пациент благополучно долетел до Москвы", - пояснили в пресс-службе министерства.