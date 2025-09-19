Выделенные средства позволят региону в том числе дополнительно закупить лечебное питание для льготных категорий граждан

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 335 млн рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.

"Выделенные средства позволят региону в том числе дополнительно закупить лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Необходимыми медикаментами каждый человек обеспечивается в соответствии с назначением лечащего врача. Такая социальная поддержка предоставляется людям с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью, отметили в кабмине.