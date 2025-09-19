В рамках инициативы создали каталог игр с упражнениями по стимуляции работы мозга и поддержанию когнитивных функций

"Одноклассники", благотворительный фонд помощи людям с деменцией и их семьям "Альцрус" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" анонсировали запуск проекта по профилактике потери памяти. Он стартует 21 сентября, во Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, и продлится до конца месяца.

В рамках этой инициативы в группе фонда "Альцрус" создали каталог игр, содержащий упражнения, которые стимулмируют работу мозга и поддерживают когнитивные функции.

Кроме того, в группах фонда и отряда "ЛизаАлерт" в ОК будет доступна информация о признаках деменции, ранней диагностике и профилактике заболевания, уходе за людьми с болезнью Альцгеймера, поиске пропавших и порядке действий при встрече с потерявшимся.