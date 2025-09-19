За август - сентябрь счет фонда пополнился на 18 млн рублей

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. За счет средств Фонда оказания помощи раненым детям в Белгородской области 46 детей, пострадавших от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили помощь. За август - сентябрь счет фонда пополнился на 18 млн рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"За август - сентябрь 2025 года Фонд оказания помощи раненым детям Белгородской области пополнился еще 18 млн рублей. <...> За весь период времени уже 46 детей получили помощь за счет средств этого фонда", - написал глава региона.

Гладков рассказал, что фонд создан для помощи детям, пострадавшим от атак ВСУ. За счет средств фонда они могут пройти дополнительную реабилитацию, приобрести дорогое оборудование и получить медицинские услуги, не входящие в медстраховку.

Губернатор также отметил, что власти региона стараются помогать пострадавшим детям всем, что в их силах. "Очень хотелось бы, чтобы все проблемы в жизни детей из приграничья остались позади. И мы, взрослые, будем стараться помогать всем тем, что есть в наших силах".