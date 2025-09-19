Уборка проводилась на 19 участках прибрежных зон Анапы и Темрюкского района

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Водолазы полностью завершили сбор со дна Черного моря на Кубани мазута, осевшего после крушения танкеров у Керченского пролива, сообщили журналистам в оперштабе региона.

"Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены. В работе были задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда "Кубань-спас" и Морспасслужбы. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Уборка проводилась на 19 участках прибрежных зон Анапы и Темрюкского района. В 50-200 м от берега на дне находился осевший мазут.

Сбор проводили вручную - с помощью лопат - и с использованием эжекторных установок.