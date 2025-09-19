Югра в 2025 году завершит восстановление школы в Макеевке

Здание было повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в 2025 году завершит ремонт школы №1 в подшефной Макеевке ДНР, которая была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Завершаем капитальный ремонт школы №1 в Макеевке. Здание сильно пострадало в результате украинского обстрела в 2024 году, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - Сейчас для 111 учащихся организован централизованный подвоз в школу №17. Это временная мера, чтобы наши дети не прекращали обучение. Завершим ремонт учебного корпуса - и во второй четверти дети вернутся в родную школу".

Он добавил, что в здании отремонтировали крышу, установили около 200 новых окон, оснастили пищеблок. Начат капремонт классов, спортзала и замена коммуникаций. "С горячим питанием проблем не будет, штат поваров есть. Перебоев с водой тоже возникнуть не должно. Для этого установили емкости, будем регулярно их наполнять", - заключил руководитель республики.

Школа находится в Советском районе Макеевки. ВСУ обстреляли район в марте прошлого года, ранения получили восемь мирных жителей. Кроме школы, поврежден детский сад и около 10 частных домов.