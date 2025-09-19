Летний сезон проекта стал рекордным по количеству посещений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Завершен летний сезон проекта "Московское долголетие", в этом году он стал самым масштабным за всю историю, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"С каждым годом число участников проекта "Московское долголетие" растет, и мы стараемся регулярно расширять возможности москвичей старшего поколения. Летний сезон проекта стал рекордным по числу участников: мы приготовили насыщенную программу, куда вошли десятки разных направлений - от лекториев и пленэров до спортивных соревнований и путешествий по столице. Полюбившиеся москвичам "Зарядки долголетия" посетили свыше 140 тыс. раз, в этом году они проводились не только в знаковых местах центра Москвы, но и в каждом районе города. Летом в проекте появилось сразу несколько новых занятий. Это и тренировки по водным видам спорта, побившие рекорд по скорости заполняемости групп, и теплоходные экскурсии, которые посетили более 40 тыс. раз", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Отмечается, что спортивные занятия традиционно стали одними из самых популярных направлений. Второй год подряд проходили тренировки на сапах и каяках, а в этом году к ним добавились рафтинг и гребно-парусный спорт. Около тысячи москвичей старшего поколения научились управлять плавательными средствами и познакомились с историей водных видов спорта. Направление вновь побило рекорд по скорости заполняемости - только за одно лето открыли более 80 групп.

"Зарядки долголетия", которые проходили как в знаковых локациях Москвы, например, у Большого театра или на Страстном бульваре, так и во всех районах города, посетили более 140 тыс. раз. Инструкторы предлагали разные форматы тренировок - танцы, йогу, цигун, дыхательные практики. На Женском фестивале спорта площадка "Московского долголетия" привлекла более 5 тыс. человек. Здесь впервые показали выездную демоверсию центра московского долголетия, где в "капсуле долголетия" можно было пройти экспресс-диагностику состояния организма.

Участники "Московского долголетия" присоединились к главным событиям фестиваля "Лето в Москве" - приняли участие в Дне спорта и Дне физкультурника, где каждая тренировка собирала до 1,5 тыс. участников. Также на фестивале специально для старшего поколения все лето проходили уроки живописи под открытым небом на Страстном бульваре, экопрогулки по парку "Лосиный Остров" и Битцевскому лесу, исторические пикники в усадьбах, театральные показы и познавательные паблик-токи.