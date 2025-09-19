Рождество Богородицы: смысл и традиции православного праздника

21 сентября христиане отмечают одно из наиболее значимых в православии событий — Рождество Пресвятой Богородицы. Событие, которое православные считают одним из главных в году, в Новом Завете никак не описано. Все, что мы знаем о женщине, родившей Иисуса Христа, рассказывается в Священном Предании — канонах и творениях святых отцов, которые дополняют священные тексты Библии. Рассказываем об истории рождения самой великой христианской святой

Кем были родители Девы Марии?

В Протоевангелии Иакова II века, которое относится к Преданию, говорится о том, что рождение Марии не было случайным: ее родителями была благочестивая, праведная, но бездетная пара из израильского города Назарет Галлилейский. Анна и Иоаким прожили вместе 50 лет и очень страдали, что не могут испытать радость рождения ребенка. В древнем Израиле люди, которые не могли иметь детей, считались проклятыми за тяжкие грехи, и из-за своей бездетности Иоаким не имел права даже приносить жертвы в храме.

Что означает имя Богородицы?

После того как первосвященник запретил Иоакиму приносить Богу жертву, он, отчаявшись, отправился в пустыню для молитвы. И тогда к нему явился ангел, который возвестил о том, что его просьба услышана и скоро он с его престарелой женой станут родителями. Обрадованная пара дала обет, что рожденного ребенка они посвятят служению Богу. Девочку назвали еврейским именем Мария, что означает "госпожа", "надежда". Когда Марии было три года, родители принесли ее в храм. Там ее встретил первосвященник Захария. Согласно Преданию, девочку поставили на ступени храма и она, не оглядываясь, побежала в храм, чем поразила собравшихся священников и родителей. В храме Мария воспитывалась до своего совершеннолетия и свадьбы с Иосифом.

Когда начали праздновать Рождество Девы Марии?

Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к пятому веку. Первыми о нем упоминают Константинопольский патриарх Прокл (439–446 годы) и папа Геласий (492–426 годы). Также о празднике в своих трудах говорили святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. Изображать на иконах Божью Матерь стали гораздо позже: в X веке. Некоторые древние фрески в храмах Сербии, Украины, России сохранились до наших дней. Иконописцы изображали в центре иконы мать Марии — праведную Анну, а рядом с ней — акушерку, слуг, женщин с дарами в руках, которые пришли поклонится будущей великой святой.

Праздничный стол

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября, когда нет поста. Однако если праздник выпадает на постные дни — среду или пятницу, — верующим делается послабление и разрешается есть рыбу.