ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Курчатовский районный суд Челябинска признал двух жителей города, задержанных ФСБ осенью 2024 года, виновными в том, что они создали интернет-магазин, через который торговали данными абонентов одного из крупнейших операторов связи. Им назначено наказание в виде штрафа на 50 тыс. рублей каждому, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Судом фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Судебной инстанцией в качестве наказания им назначен судебный штраф в размере 50 тыс. рублей каждому", - сказали в ведомстве.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ в октябре 2024 года. Как было установлено, подельники в интернете организовали сервис по продаже сведений об абонентах одного из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг, тогда как эти сведения составляют коммерческую тайну.