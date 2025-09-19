Бригады медиков дежурят в самых людных местах в городских округах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. человек прошли вакцинацию от гриппа в медицинских мобильных комплексах, которые дежурят у мест массового скопления людей в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Я призываю всех пройти вакцинацию уже сейчас, чтобы успел выработаться иммунитет. Грипп - коварное и опасное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям, а прививка является самым надежным способом защиты от него. Сделайте это любым удобным способом - в поликлинике или мобильном комплексе. Так, в мобильных комплексах привились от гриппа уже более 6,1 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что бригады медиков дежурят в самых людных местах в городских округах - возле железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов.

Отмечается, что для вакцинации в мобильном комплексе при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.