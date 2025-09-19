Цифровую модель всех зданий на Камчатке для мониторинга создадут через месяц

Далее работа по ее корректировке и дополнению будет вестись постоянно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты создадут цифровую модель всех зданий на Камчатке для их мониторинга в условиях сейсмоактивности примерно через месяц. Далее работа по ее корректировке и дополнению будет вестись постоянно, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Владимир Солодов.

"Мы рассчитываем собрать базовую [цифровую] модель примерно через месяц, но будем заниматься ею постоянно", - сказал Солодов.

Он пояснил, что работы по созданию цифровой модели ведутся уже около полутора месяцев. "Новый толчок приводит к дополнительным повреждениям, именно поэтому мы не просто проводим разовое обследование [домов], а составляем цифровую модель - она потом позволит точечно в первые часы обращения жителей или сотрудников социальных учреждений обращать внимание на трещины, деформации, делать перерасчет общей моделестойкости".

Солодов подчеркнул, что региону объективно нужна активизация расселения ветхого и аварийного жилья, так как накоплен большой фонд таких зданий. "Программа сформирована, но финансируется не полностью. Рассчитываем, именно для "опасных" регионов федеральное финансирование будет приоритизировано - у нас речь о безопасности здоровья и жизни людей", - пояснил глава региона.

Еще важные направления, по его словам, - проведение дополнительных работ по сейсмоусилению домов и продолжение фундаментальных исследований, которые уже ведутся. "Ученые пытаются наладить более точный режим прогнозирования. Он сейчас не существует, но наука не стоит на месте - рассчитываю, на примере Камчатского края такая модель может быть выработана", - отметил Солодов.

Землетрясения на Камчатке

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Утром 18 сентября в регионе произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.