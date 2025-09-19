Нарушено водоснабжение города

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Работы по устранению последствий схода селей в водохранилище в районе города Александровск-Сахалинского на Сахалине будут длиться до ноября. Об этом ТАСС сообщили в администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа.

В районе водохранилища и выше по течению реки Козулина, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация природного характера. Во время циклона сошло три селевых потока, один из них сошел непосредственно в реку, а два других - в ложе водохранилища, что привело к критическому загрязнению воды. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб водоочистным сооружениям Александровск-Сахалинского, полностью выведены из строя фильтрационные механизмы. Нарушено водоснабжение города. В Александровск-Сахалинском проживают 9 125 человек. Осуществляется подвоз воды.

"Замена фильтров воодоочистных сооружений займет ориентировочно полтора месяца. Срок замены фильтров обусловлен временем поставки комплектующих. Предприятия, изготавливающие указанные элементы, находятся в материковой части страны", - сообщили в администрации. Полное восстановление очистных сооружений, очистка водохранилища, очистка водозаборного столба и устранение селевых заторов потребуют времени - ориентировочно до ноября. На водоочистных сооружениях будет произведена замена фильтрационного слоя в объеме 200 тонн. Воду людям будут подвозить, пока вода в системе не станет соответствовать нормам.

19 сентября запланировано подключение резервного водовода, что позволит частично восстановить водоснабжение. По информации ООО "Водоканалремстрой", в течение ближайших трех дней мутность воды уменьшится.

Кроме того, в ближайшее время запланирован сброс воды из водосистемы города для очистки сетей. Дополнительно прорабатывается вопрос о замене входящих общедомовых фильтров и промывки систем водоснабжения многоквартирных домов. С понедельника после прибытия специальной техники из Южно-Сахалинска подрядные организации приступят к очистке водоприемного устройства водохранилища и расчистке русла реки Козулина в месте схода селей.