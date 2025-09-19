Он находится на лечении в Детской городской клинической больнице

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Ребенок с онкологическим заболеванием, который был доставлен из Пекина в Москву бортом спецотряда "Россия" во время визита в страну президента Владимира Путина, перевезен в Махачкалу. Он проходит лечение в Детской городской клинической больнице, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией, перевезенному из Китая на родину. Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что транспортировка прошла благополучно. Мальчика навестил замминистра здравоохранения Дагестана Патхула Патхулаев.

Ранее россиянка привезла в КНР на лечение сына, болеющего раком. Однако его состояние ухудшилось, поэтому возникла необходимость перевозки обратно в Россию. Женщина обратилась за помощью в посольство, а посол доложил о ситуации Владимиру Путину. В это время президент РФ находился в КНР с визитом, он распорядился предоставить борт спецотряда "Россия" для транспортировки тяжелобольного мальчика в РФ. После транспортировки он находился в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. По словам главы Дагестана, мальчик является жителем республики.