Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения"

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Высокотехнологичный онкологический центр построят в Петрозаводске. Средства на эти цели выделены в рамках проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", инициированного президентом России, сообщил в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Федеральный центр выделил средства на строительство онкологического центра в Петрозаводске! Об этом на заседании правительства Российской Федерации заявил Михаил Мишустин. Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", инициированного президентом России", - сказано в сообщении.

Парфенчиков добавил, что высокотехнологичный онкоцентр построят рядом с республиканской больницей им. В. А. Баранова. Здание будет состоять из шести блоков, соединенных переходами, в них разместятся стационар, радиологическое и операционное отделения и поликлиника, где смогут принимать 300 человек в день. Получать медицинскую помощь там будут пациенты со всей республики.