День памяти ежегодно отмечается 22 сентября

ДЗЕРЖИНСКИЙ /Московская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Руководство и сотрудники ФСИН почтили память погибших коллег на торжественной церемонии в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре, где в 2002 году был освящен храм преподобного Пимена Угрешского в память о сотрудниках, павших при исполнении служебных обязанностей.

Храм был построен на личные средства, собранные сотрудниками службы, его стены украшены 218 мраморными плитами, на которых золотыми буквами выгравированы имена их погибших коллег.

"Сегодня мы собрались здесь чтобы почтить память о наших товарищах, кто до конца остался верен присяге и Родине. Среди них 17 сотрудников, которые, следуя высоким нравственным идеалам и моральному долгу, добровольно встали на защиту страны в Новороссии и приграничье, где погибли в бою. Наш священный долг - хранить и передавать будущим поколениям память о погибших товарищах, об их подвигах", - заявил заместитель директора ФСИН России Александр Матвиенко.

В свою очередь наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря епископ Егорьевский Мефодий напомнил, что древняя обитель, которая отмечает 645-летие со дня основания, связана с воинской славой. "Мы помним, что она была обителью воинской памяти - тех воинов, которые погибли и на Куликовом поле", - отметил он. На территории монастыря захоронены погибшие на Куликовом поле и в монастыре служат в память погибших на Куликовом поле, о погибших в годы Великой Отечественной войне и в память о тех, кто положили души свои за Родину и Отечество и за наше мирное небо сейчас.

В церемонии приняли участие родственники погибших сотрудников.

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ ежегодно отмечается 22 сентября. Эта дата установлена в 2022 году и тесно связана с историей взаимодействия ФСИН, Русской православной церкви и Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря, в состав архитектурного ансамбля которого входит храм в честь преподобного Пимена Угрешского, который по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси был определен небесным покровителем ФСИН России.