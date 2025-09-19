В Томской области создадут совет по делам ветеранов боевых действий

Организация займется патриотическим воспитанием молодежи, поддержкой ветеранов и их семей

ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Координационный совет по делам ветеранов боевых действий создадут в Томской области. Он будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи, поддержкой ветеранов и их семей, сообщил губернатор Владимир Мазур в своем канале в Мах.

"Создаем Координационный совет по делам ветеранов боевых действий. Решение об этом приняли сегодня, а с предложением обратились сами воины: ветеран войны в Афганистане, сенатор от региона Владимир Казимирович Кравченко, участники программы подготовки управленческих кадров "Наши Герои", многие другие", - написал Мазур.

По его словам, вместе с участниками нового совета и других общественных организаций, объединяющих в Томске ветеранов боевых действий, обсудили новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи, проект Томского отделения ДОСААФ по созданию единого центра подготовки к военной службе, участие ветеранов в охране общественного порядка в составе народных дружин.

"Координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий начинает работу в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества, которым президент Владимир Владимирович Путин объявил нынешний 2025 год. Это символично и это ко многому обязывает. Совет должен стать открытым органом, где каждая добрая созидательная идея найдет воплощение, а каждый злободневный вопрос - решение. Приглашаю к работе всех, кто служил и служит стране", - отметил Мазур.