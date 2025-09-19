В стране доступно четыре профилактические вакцины от такой инфекции, напомнила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возникшая в 2025 году вспышка менингококковой инфекции в России переключилась со взрослых на детей, она вызывает тяжелые бактериальные менингиты и может привести к инвалидности. Для предотвращения тяжелых последствий необходимо вакцинироваться, сообщила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Сусанна Харит.

"Поначалу вспышка [в 2025 году] охватила взрослых, теперь переключается на детей, вызывая у них тяжелые бактериальные менингиты и инвалидизацию. Менингококковая инфекция непредсказуема, развивается мгновенно и оставляет после себя жуткие последствия: к ее осложнениям относятся отек головного мозга, септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, острое почечное повреждение, тромбозы крупных сосудов, инсульт, энцефалит, развитие СДВГ, серьезные некрозы, приводящие к инвалидизации и другие осложнения", - сказала Харит на конгрессе "Право на здоровье".

По ее словам, смерть зараженного ребенка может наступить в течение суток - средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%. Треть детей после менингококка нуждается в постоянной реабилитации в связи с неврологическими, интеллектуальными осложнениями, глухотой, которая ведет к отставанию в развитии.

Харит отметила, что с точки зрения экономики один случай лечения ОРВИ обходится в 2 373 рубля, а один случай менингококковой инфекции - 448 тыс. рублей. Она подчеркнула, что иммунизация позволяет избежать трагических исходов и существенно снизить расходы бюджета.

Сегодня в стране доступно четыре профилактические вакцины от менингококковой инфекции. Из них две - российские вакцины полного цикла - должны быть зарегистрированы в ближайшее время, добавила специалист.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что сначала 2025 года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев заражения менингококком - это вдвое больше, чем за весь 2024 год.