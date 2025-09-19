Путин поздравил со 120-летием профсоюзное движение в России

Президент отметил важную роль профсоюзов в защите прав и интересов трудящихся

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении со 120-летием профсоюзного движения в России и 35-летием Федерации независимых профсоюзов России отметил их значимую роль в деле защиты прав и интересов работников страны.

"У профсоюзного движения России богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем", - говорится в послании главы государства к участникам торжественного заседания Генерального совета федерации независимых профсоюзов России, приуроченному к круглым датам профсоюзных организаций.

Как указал президент, Федерация независимых профсоюзов России, в свою очередь, сохраняет и развивает наследие своих предшественников и по праву считается одним из ключевых институтов гражданского общества в стране. Путин также отметил значимый вклад федерации в укрепление социальной стабильности и справедливости, в гармонизацию трудовых отношений в РФ, в выстраивание конструктивного взаимодействия между государством, объединениями работодателей и профсоюзами.

"Такая востребованная, многогранная деятельность достойна глубокого признания. Желаю вам новых свершений, реализации намеченных планов и всего самого доброго - на благо Отечества и наших граждан", - пожелал российский лидер.