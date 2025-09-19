В 2025 году на мероприятии представят свыше 100 проектов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 400 участников зарегистрировались на XXV международный форум по коммуникациям Baltic Weekend, в этом году на мероприятии представят свыше 100 проектов. Об этом рассказал председатель оргкомитета Baltic Weekend, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников на пресс-конференции, посвященной проведению с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге юбилейного XXV Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend.

"Юбилей - это дело всегда хлопотное и затратное, поэтому огромное спасибо хотел бы сказать всем партнерам форума. В этом году на форум зарегистрировалось свыше 400 человек. Также в этом году будет абсолютно бомбическая фигура - тайный герой, про которого мы пока не говорим, но я знаю, кто это, он сегодня в самом тренде, приходите!", - сказал председатель оргкомитета Baltic Weekend, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

Директор по B2B-маркетингу и бизнес-коммуникациям Ozon Мария Заикина рассказала, что на форуме планируется обсуждение вопроса на тему того, как разбираться в информационном шуме геополитики. "Например, как трактовать то, что происходило на Аляске, как ловить информационные альянсы разных стран в связи с текущими геополитическими событиями. Конечно, будем поднимать также тему технологий", - поделилась она.

"Мне кажется, что Baltic - один из немногих форумов, который существуют уже четверть века, и при этом каждый год умудряются быть актуальным и полезным. Я не знаю ни одного подобного форума в стране, посвященного коммуникациям, который бы за 48 часов давал бы настолько глубокое погружение и полную пересборку сознания коммуникатора, как Baltic", - сказала PR-директор RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) Анна Брычева. По ее словам, еще одним важным феноменом форума является то, что участникам удастся выдержать баланс система-фундаментального подхода к формированию программы и креатива. "Это важно, потому что вы не очень уходите в теории, у вас достаточно много практических примеров", - сказала она.

"Заявок у нас больше на технологии и инструменты: где проще рассказать, где проще упаковать заявку. Но с другой стороны, если мы с вами объединим бизнес и общество, это более половины таких очень хороших стратегических работ. На церемонии награждения будет 70 членов жюри. В этом году у нас было 6 групп, мы даже в 4 не уложились, как в прошлом. В этом году 122 проекта вышли в шорт, из них будет выбран победитель. Результаты будут объявлены на церемонии награждения", - рассказала генеральный директор PR News, председатель жюри Proba Awards Лилия Глазова.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.