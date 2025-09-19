Голосование по программе мероприятия началось в "Активном гражданине"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование по масштабному проекту "Лето в Москве", в ходе которого горожане смогут предложить свои идеи для его программы, началось в "Активном гражданине". Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

"Участники голосования назовут понравившиеся тематические направления и поделятся своими идеями для программы следующего года. Один из вопросов посвятили проекту "Время возможностей", в рамках которого мероприятия и акции для москвичей и туристов готовили столичные предприниматели", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Представители бизнеса в свою очередь смогут рассказать, как такой формат повлиял на узнаваемость брендов и рост аудитории. Число присоединившихся к проекту компаний в этом году превысило 1,9 тыс., что на 73% больше по сравнению с 2024 годом. В первом вопросе пользователям предложат выбрать из 16 вариантов направлений, например гастрономическое, в рамках которого проводились фестивали "Москва - на волне. Рыбная неделя" и "Московское чаепитие".

В другой категории собраны благотворительные события, такие как фестиваль "Город неравнодушных". Историческое направление представлено, в частности, фестивалями "Времена и эпохи" и "Усадьбы Москвы", а в одно из культурных входит Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Кроме того, в список включили такие темы, как мода, литература, кино и танцы.