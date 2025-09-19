Это позволит обеспечить квартирами более 1,5 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области увеличили финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот региона с 4 до 6 млрд рублей в 2025 году. Это позволит обеспечить квартирами более 1,5 тыс. человек, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в Свердловской области на 2025 год увеличено с четырех до шести миллиардов рублей. Благодаря этому свыше полутора тысяч человек обретут крышу над головой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2025 года из областного бюджета будет направлено 4,3 млрд рублей на покупку и строительство квартир для государственного специализированного жилищного фонда, из которого детям-сиротам по договорам найма предоставляется жилье. Кроме того, еще 1,5 млрд рублей предусмотрено на выплаты для приобретения жилья или погашения ипотеки, что позволит помочь 409 льготникам. Дополнительно 200 млн рублей будут направлены на меры социальной поддержки, включая ремонт жилых помещений и освобождение от платы за коммунальные услуги.

"По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы должны ликвидировать накопившуюся задолженность, которая сформировалась на 1 января 2023 года, по обеспечению жильем детей-сирот до 2030 года. Набранный регионом темп позволит выполнить эту задачу. Только в 2025 году готовые квартиры или жилищные выплаты получат 1 679 уральцев. Жилье - это основа устойчивого будущего и самостоятельной жизни", - приводят в сообщении слова губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

По данным Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в текущем году уже предоставлено свыше 800 квартир по договорам найма специализированных жилых помещений. До конца года планируется построить еще около 500 квартир.