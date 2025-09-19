Полпред в ЮФО также отметил, что у жителей Ростовской области немало вопросов возникает и к сферам здравоохранения, ЖКХ, работе общественного транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов поручил новому губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю заняться проблемными вопросами маловодья рек и опустынивания в регионе, это следует из его послания, которое зачитал заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков в ходе церемонии вступления Слюсаря в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

"Ростовская область - крупнейший научный, культурный и образовательный центр Юга России. Десятки вузов и колледжей региона готовят профессионалов высокой квалификации. Уважаемый Юрий Борисович, важно грамотно, как говорится, по-хозяйски распоряжаться этими ресурсами, которые были созданы многими поколениями дончан. Пристальное внимание необходимо уделить аграрному сектору - выйти на прежние рекордные показатели. Требует решения жизненно важная проблема маловодья рек, которая ведет к дефициту питьевой воды. Серьезные угрозы влечет опустынивание земель", - следует из поздравления Устинова.

Полпред в ЮФО также отметил, что у жителей области немало вопросов возникает и к сферам здравоохранения, ЖКХ, работе общественного транспорта. Устинов добавил, что решение многих насущных проблем войдет в обновляемую стратегию социально-экономического развития Ростовской области.

4 ноября 2024 года Василий Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. 7 ноября врио губернатора Слюсарь прибыл в Ростов-на-Дону, его официально представили членам правительства региона.